Нідерланди: Коаліція винищувачів створить навчальний центр F-16 для українських пілотів

У міноборони Нідерландів розповіли, що навчальний центр створять в одній зі східних держав-членів НАТО.

Зараз Нідерланди працюють над планом навчання українців на F-16 разом із Данією та за підтримки США.

Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому проєкті.

Також проходять консультації з Бельгією, Люксембургом, Сполученим Королівством та представниками галузі, усі зацікавлені сторони нині працюють над змістом навчальних курсів.

План складається з трьох пунктів: