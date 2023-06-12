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Нідерланди: Коаліція винищувачів створить навчальний центр F-16 для українських пілотів

15.06.2023 / 12:16
Коаліція винищувачів створить для українських льотчиків навчальний центр F-16.

У міноборони Нідерландів розповіли, що навчальний центр створять в одній зі східних держав-членів НАТО.

Зараз Нідерланди працюють над планом навчання українців на F-16 разом із Данією та за підтримки США.

Нідерланди відповідають за координацію європейських зусиль у цьому проєкті.

Також проходять консультації з Бельгією, Люксембургом, Сполученим Королівством та представниками галузі, усі зацікавлені сторони нині працюють над змістом навчальних курсів.

План складається з трьох пунктів:

  • якнайшвидше розпочати першу перепідготовку українських льотчиків на F-16;
  • опанування мов;
  • створення навчального центру F-16.
F-16
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