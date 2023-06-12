Столтенберг: Міністри оборони НАТО розглянуть питання ядерної безпеки

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

Як відзначив генеральний секретар НАТО, в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання Групи ядерного планування - найвищого органу, який відповідальний за ядерну політику Північноатлантичного союзу.

"Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику росії. Лише за останні кілька місяців москва призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю в білорусі", - відзначив Столтенберг.

Також Столтенберг додав, що міністри оборони обговорять: