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Столтенберг: Міністри оборони НАТО розглянуть питання ядерної безпеки

15.06.2023 / 11:14
Міністри оборони Північноатлантичного Альянсу розглянуть питання ядерної безпеки. Зокрема порушать питання розміщення російської ядерної зброї в білорусі.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє РБК-Україна.

Як відзначив генеральний секретар НАТО, в межах міністерської зустрічі Альянсу відбудеться засідання Групи ядерного планування - найвищого органу, який відповідальний за ядерну політику Північноатлантичного союзу.

"Ми й далі спостерігаємо безрозсудну ядерну риторику росії. Лише за останні кілька місяців москва призупинила участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння та вирішила розгорнути ядерну зброю в білорусі", - відзначив Столтенберг.

Також Столтенберг додав, що міністри оборони обговорять:

  • ядерні аспекти нинішнього безпекового середовища;
  • коригування ядерного стримування Альянсу.
НАТО, Столтенберг
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