Предстоятель УПЦ: Менять нужно не Церковь, а себя

Для тех, кого Церковь не устраивает, кто хочет изменить Церковь, я хотел бы сказать, что тут надо немножко поменять акценты. Нужно менять не Церковь, нужно менять себя.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью телеканалу «Интер».

«В мире есть такой факт: есть люди, которые говорят, что Церковь устарела, она консервативная, она задогматизированна, ее надо менять, изменять для современного общества. Мы эту Церковь не воспринимаем, нам Церковь надо перестроить. Ну и для перестройки этой Церкви вводятся всякие новшества, антихристианские новшества, законы, принципы. Я, вы знаете, что сказал бы: не все люди так думают, во-первых. Многих людей Церковь вполне устраивает. Со своим, так сказать, «консервативным» устроением, взглядами и так далее. […] Если я не подхожу Церкви, которую Бог устроил, а Бог совершенный. И Бог сделал то, что не требует коррекции никогда. И требовать, чтобы Божие строение, которое Бог устроил, откорректировали согласно моим желаниям — это неправильно.

Наоборот, надо меня откорректировать, чтобы я подходил Церкви, чтобы я был сообразен Церкви. Вот эта проблема стоит перед людьми. Если мы так не будем делать, а будем Церковь под себя подстраивать, мы просто станем вне Церкви, ну и мы станем на путь погибели. Погибели буквальной и переносной. Духовной и физической. Потому что человек, по законам смерти не может жить. Законы жизни даны Богом. Это заповеди Божии. Если мы идем законами жизни, уходим к другим законам, других законов жизни нет, одни только есть. Если законы, человеком изобретенные, которые не соответствуют закону Божиему, это законы смерти. Если мы будем законами смерти жить, то рано или поздно мы умрем. Нас они ведут к смерти. В буквальном смысле, физически, мы сами себя физически уничтожаем. И духовно в том числе», - сказал Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий подчеркнул. что «Церковь - это тот дар, который Бог дал всем людям, которая способна и хочет обнять всех людей, и хочет их повести к Богу, не исключая то, что человек живет на земле. Церковь не исключает человека и не говорит: брось все и подними руки и стой так всю жизнь с поднятыми руками. Церковь говорит человеку: работай и будь верен правителю своему. И все в Церкви учат правильно жить, даже в земных как бы правилах, интересах. Но общий вектор Церкви направлен к Богу. И он ведет человека к Богу. Если мы хотим идти в другое место, то мы выходим из Церкви. Тот путь ведет человека от Бога. Но Бог является источником жизни, блага и любви, и тот, кто идет к Богу, тот идет к жизни, благу и любви. А кто идет от Бога, тот идет к смерти, к неустройству и к трагедии».

Предстоятель УПЦ объяснил, что для верующего человека жизнь в Церкви – это свобода.

«Церковь консервативна для греховного человека, который привык жить в своих страстях. А для того человека, который привык жить по воле Божией, закону Божиему, для него это свобода. Я себя не чувствую ничем связанным, живя в Церкви. Я от рождения живу в Церкви, но как священник я живу с 1971 года, когда меня рукоположили в сан диакона. Это уже 48 лет я живу как священник в Церкви. Никуда не отлучаясь. Мне очень интересно тут. Очень интересная жизнь. Жизнь, которая связана с внутренним миром человека. Человек настолько красив. Мы просто себя не видим. Мы ходим, какой-то есть красивый оазис, мы сидим в оазисе, а смотрим на пустыню, куда-то, где ничего нету. А загляни в себя, где ты живешь, что у тебя внутри есть.

Человек — это микромир. И вот когда ты разбираешься в своем микромире, каждый человек микромир, когда разбираешься, это очень интересно. И интересно даже бороться с собой. Очень интересно. Это на первый взгляд кажется: это ну такая нудная, нудное упражнение, нудное занятие, что вот ты себя давишь там. Нет, когда давишь в себе греховное, и у тебя восстает Божие, это очень интересно и большая радость от этой борьбы у человека внутри. Я жил в миру. Я был простым человеком в таком миру, то есть я ходил в церковь, но я жил мирской жизнью. Она была постная, однообразная. Каждый день работа. Встали, пошли поработали, пришли. И все. Завтра опять то же самое. А тут такая разнообразная жизнь. Красивая. Содержательная. Вот поэтому мы не можем ради желания, что кого-то эта жизнь устраивает, ее перестраивать и делать постной, и скучной, и бесцельной. Поэтому Церковь остается такой, какая она есть. А если кто хочет жизни другой, ну, вольному — воля, спасенному — рай», - отметил Митрополит Онуфрий.