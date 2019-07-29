Спецпредставитель Госдепа США: мы не слышим от России ничего, что говорило бы о готовности отпустить украинских моряков

Об этом сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"По морякам. К сожалению, мы не слышим от России ничего, что говорило бы, что они их отпустят", - отметил Волкер на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года по ходатайству Украины обязал Россию немедленно передать арестованных моряков, а также корабли на родину.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам на три месяца.

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