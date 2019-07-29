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На Волыни в День Крещения Руси активисты ПЦУ сорвали богослужение верующих УПЦ

29.07.2019 / 13:28
На Волыни в День Крещения Руси активисты ПЦУ сорвали богослужение верующих УПЦ
Сусваль Источник: Центр информации УПЦ
Представители ПЦУ заблокировали вход в храм УПЦ и сорвали богослужение

На Волыни в День Крещения Руси активисты ПЦУ сорвали богослужение верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Владимир-Волынской епархии, 28 июля во время литургии в храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Сусваль Владимир-Волынского района приехали сторонники новой церковной структуры, которые сорвали богослужение.

«Свезенные из разных мест и возглавляемые несколькими священниками новой структуры ПЦУ, они имели конкретную задачу - сорвать праздничное богослужение и спровоцировать очередной захват храма в этот святой для всего Восточного Православия день. К ним присоединились и местные жители, которые не имеют никакого отношения к церковной жизни села», - рассказали в епархии.

По словам очевидцев, активисты заблокировали вход в храм, не позволяя никому ни войти, ни выйти из него, ни даже передать еду заблокированным.

Поддержать верующих УПЦ в Сусвале приехал лично митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир.

Известно, церковь в селе Сусваль является памятником архитектуры. Охранный договор по сохранению этой святыни, подписанный с нынешним настоятелем отцом Богданом Гнатюком, сегодня является действительным, что на законных основаниях дает ему право защищать свой храм, отмечают в епархии.

Такой же договор, не аннулировав предыдущий, Министерство культуры и религии Украины заключает с новым священником ПЦУ.

«Возникает прецедент, который углубляет противостояние. Вместо того, чтобы решать конфликт в правовом поле, кто-то умышленно подбрасывает дров в огонь противостояния», - комментируют ситуацию во Владимир-Волынской епархии УПЦ.

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ, Сусваль
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