Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал Волкер на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве.

Напомним, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

Источник