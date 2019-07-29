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Волкер: продолжается подготовка визита президента Украины Зеленского в США

29.07.2019 / 13:10
США и Украина продолжают подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы работаем над подготовкой визита президента Зеленского в США", - сказал Волкер на брифинге в субботу, 27 июля, в Киеве.

Напомним, 25 июля президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита главы украинского государства в США.

Источник 

США, Зеленский, Волкер
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