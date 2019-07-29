На Одесщине появился новый храм УПЦ в честь преподобной Параскевы Сербской

В селе Топалы Окнянского района Одесской области митрополит Балтский и Ананьевский Алексий совершил чин освящения престола в храме в честь преподобной Параскевы Сербской.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Балтской епархии, после освящения престола митрополит Алексий совершил в храме Литургию.

Во время богослужения священник Павел Климашевский был награжден медалью священномученика Парфения Ананьевского.

По окончании богослужения медалью равноапостольного князя Владимира был награжден Елеупов Бактыбекович.