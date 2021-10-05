Возможный дефолт в США поставит под угрозу статус доллара как мировой валюты - Байден

Поэтому республиканцы должны прекратить "играть в русскую рулетку" с американской экономикой, ставя США под угрозу дефолта.

Об этом заявил президент США Джо Байден в Белом доме.

"Неспособность поднять потолок госдолга поставит под сомнение готовность Конгресса выполнять наши обязательства, которые мы уже приняли, а не новые. Это подорвет надежность ценных бумаг Министерства финансов, а также будет угрожать статусу доллара как мировой резервной валюты", - заявил президент США.

При этом Байден добавил, что не может гарантировать того, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.

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