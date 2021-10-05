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Транзит газа в Венгрию через Украину восстановили – данные оператора

05.10.2021 / 10:46
Данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствуют, что транзит российского газа через Украину в Венгрию восстановлен.

Об этом сообщает FGSZ

Поток топлива через приграничный пункт "Береговом, по данным по состоянию на 23.30, составил более 200 тыс. куб. м/ч.

В течении дня прокачки по данному маршруту не было.

Напомним, с 1 октября "Газпром" прекратил транзит природного газа через территорию Украины в направлении Венгрии.

"Оператор ГТС Украины" в пятницу утром сообщил, что заявка на транзит не поступила, хотя мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год (с 01.10.2021 по 30.09.2022). Там отметили также, что из-за того, что импорт природного газа из Венгрию происходил путем виртуального реверса, возможности импорта из Венгрии без транзита отсутствуют.

Из-за планов подписания Будапештом соглашения с "Газпромом" о транзите газа в обход Украины МИД Украины инициировало перенос заседания межправительственной украинско-венгерской комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Будапеште.

Венгрия обвинила Украину в нарушении её суверенитета из-за реакции на контракт с "Газпромом".

В Кремле также заявили, что Украина "не имеет права" вмешиваться в ситуацию.

Источник

газ, Европа, Венгрия
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