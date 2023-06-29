Костін: Україна ратифікує Римський статут МКС

Таку думку висловив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Моя позиція абсолютно тверда: Україна ратифікує Римський статут і буде частиною сім'ї членів Римського статуту МКС. Сподіваюся, що це буде ратифіковано якомога швидше. На практиці наша країна готова це зробити, питання лише в тому, коли парламент буде готовий проголосувати", - сказав Костін у понеділок під час пресконференції в Гаазі, присвяченій відкриттю ICPA (Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України).

За його словами, в контексті майбутнього членства в Європейському союзі ратифікація Римського статуту буде невід'ємною складовою.

З іншого боку, як зазначив генпрокурор, Україна вже імплементувала повний пакет національного законодавства, що надає Офісу прокурора МКС і МКС повноваження для розслідування міжнародних злочинів, скоєних рф в Україні.

"Відкриття Офісу прокурора МКС в Україні, що вже фіналізується документально... є ще одним свідченням повної кооперації української влади та Офісу прокурора МКС", - наголосив Костін.

Генпрокурор зазначив, що ордер на арешт президента рф, виданий МКС, також є одним з елементів цієї співпраці.