Шмигаль: До опалювального сезону маємо максимально убезпечити нашу енергетику від атак ракет і дронів

Про це у Телеграмі повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

“На початок опалювального сезону заплановано вийти на показник 1,8 млн тонн вугілля та 14,7 млрд кубічних метрів газу. Також ведемо роботу над розширенням спроможності експорту-імпорту електроенергії з ЄС”, - зазначив Шмигаль.

За його словами, у Міненерго повідомили, що всі планові ремонти енергетичних об’єктів ведуться згідно з графіком. За інформацією Мінінфраструктури, наразі відновлено вже 435 об’єктів теплопостачання.

«Заслухав керівників «Укренерго», «Енергоатома» та «Укргідроенерго» щодо стану ремонтних робіт на об’єктах компаній, а також інформацію щодо перебігу робіт із захисту об’єктів енергетики усіх форм власності», - повідомив Шмигаль.

Він наголосив, що забезпечення інженерного захисту — завдання так само важливе, як і відновлення.

«До опалювального сезону маємо максимально убезпечити нашу енергетику від російських ракет і дронів. Відповідні завдання й доручення вже давно роздані. Тепер це персональна відповідальність, зокрема й керівників енергетичних об’єктів», - підкреслив Прем’єр-міністр.