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Атеш: росіяни почали ховати свою військову техніку біля залізничних станцій Криму

26.10.2023 / 11:14
російські терористи почали ховати свою військову техніку біля залізничних станцій Криму. Це пов'язані зі страхом перед ударами наших воїнів й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Зосередження російської техніки було помічено біля станцій:

  • Острякова;
  • Джанкой;
  • Сімферополь-Вантажний та інших.

"Такий метод дає змогу окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування в бік фронту. Перевозити склади з військовою технікою вони намагаються виключно вночі", - пише пресслужба.

Як відзначає "Атеш", кожне пересування російської техніки фіксується. Зокрема повідомити координати можна в Telegram "Координатор Материк", "Координатор Крим" й "Координатор РФ".

Атеш
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