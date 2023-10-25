Атеш: росіяни почали ховати свою військову техніку біля залізничних станцій Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Зосередження російської техніки було помічено біля станцій:

Острякова;

Джанкой;

Сімферополь-Вантажний та інших.

"Такий метод дає змогу окупантам уникнути великої концентрації техніки, а також оперативно здійснювати навантаження техніки для транспортування в бік фронту. Перевозити склади з військовою технікою вони намагаються виключно вночі", - пише пресслужба.

Як відзначає "Атеш", кожне пересування російської техніки фіксується. Зокрема повідомити координати можна в Telegram "Координатор Материк", "Координатор Крим" й "Координатор РФ".