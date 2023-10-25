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У МОЗ назвали кількість пацієнтів, що потребують якісної медичної реабілітаційної допомоги

26.10.2023 / 10:12
Щороку близько 200 тисяч пацієнтів потребують якісної медичної реабілітаційної допомоги, тому в Україні розбудовуватимуть систему реабілітації на базі медичних закладів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

У МОЗ наголосили, що метою проєкту є стаціонарна реабілітаційна допомога під час гострого періоду хвороби. Тобто, одночасно з лікуванням, після стабілізації стану пацієнта.

Аби гарантувати доступність послуг із ефективного відновлення для кожної людини, МОЗ розбудовує систему реабілітації на базі 228 кластерних та надкластерних лікарень. Потреба - щонайменше 7 800 реабілітаційних ліжок, повідомили у відомстві.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, МОЗ спільно з партнерами активно працювало над розвитком стаціонарної реабілітації, зокрема, були посилені вимоги до якості цього виду медичних послуг, а також наближенням їх до пацієнтів.

“Йдеться про доказову та ефективну амбулаторну реабілітацію. Багато хто досі не розуміє, що закладається в це поняття і як вона має виглядати. Тому сьогодні ми разом із партнерами докладаємо максимум зусиль, аби розбудувати потужну реабілітаційну мережу, яка відповідатиме нашим потребам та міжнародним стандартам. У нових відділеннях амбулаторна реабілітація надаватиметься всім, хто її потребує. Як захисникам та захисницям, які отримали поранення на фронті, так і пацієнтам, які після хвороб чи травм повертаються в громади», — зазначив Ляшко.

У МОЗ також поінформували, що амбулаторні медичні реабілітаційні послуги пацієнти можуть безоплатно отримати у 412 медичних закладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України.

Ляшко, МОЗ
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