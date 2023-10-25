У МОЗ назвали кількість пацієнтів, що потребують якісної медичної реабілітаційної допомоги

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
17:27
Японські фахівці вважають, що у путіна справді є двійники
-
14:21
Фінляндія завершила пілотний проєкт будівництва паркану на кордоні з росією
-
15:23
Байден "методично і ретельно" відкладає наземну операцію ізраїльської армії в секторі Газа, - ЗМІ
-
14:21
Депутат ЄП пропонує передати Україні конфісковану броньовану техніку
-
14:21
Країни Центральної Азії погодилися співпрацювати з ЄС щодо боротьби зі спробами росії обійти санкції
- 17:27
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
18:30
Ніколайчук: Сподіваємось, що міжнародні партнери виконають обіцянки та нададуть Україні $45 млрд допомоги цього роцу
-
15:23
ДТЕК та KPMG розробили проєкт для відстеження міжнародної допомоги
-
13:19
Зеленський підписав закон про посилення фінансового моніторингу політично значущих осіб
-
12:16
Гетманцев: Ми чуємо пропозиції бізнесу у питанні обов’язкового подання звітності та обговорюємо їх
-
09:10
Кубраков: Українські порти продовжують приймати судна через тимчасовий коридор
- 18:30
-
-
Популярное в рубрике
Брендовые рюкзаки для мужчины: какие бывают и в чем особенности?25.10.2023 / 17:14Если классические сумки-дипломаты - аксессуар, которым в повседневной жизни пользуется весьма ограниченный круг мужчин, то рюкзак того или иного типа - вещь, которая может потребоваться каждому, независимо от возраста и статуса. К счастью, современные брендовые рюкзаки бывают разных видов, потому каждый может подобрать вариант по своим потребностям.
Важливі критерії при вибору кондиціонера23.10.2023 / 00:25Кліматичні умови у сучасних містах можуть бути дуже змінливими, і іноді літо буває спекотним і душним. У таких випадках кондиціонер стає справжнім порятунком від спеки і дискомфорту. Але як вибрати правильний кондиціонер для свого будинку або офісу? У цій статті ми розглянемо основні критерії вибору, які допоможуть вам зробити правильний вибір і купити кондиціонер у Києві.Последние новости рубрики
-
Популярное в рубрике
Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
-
-
-
-