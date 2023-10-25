Держспецзв'язку: В Україні кількість кіберінцидентів у III кварталі 2023 року зросла на 46%

Про це повідомляє оперативний центр реагування на кіберінциденти Державного центру кіберзахисту Держспецзв'язку.

Згідно зі звітом, за цей період найчастіше зустрічалися такі шкідливі програмні забезпечення, як SmokeLoader, Agent Tesla, Formbook, Guloader, StrRAT, RmsRAT і Emotet.

Окрім цього, протягом III кварталу 2023 року було зафіксовано 202 кібератаки, ініційовані проросійськими хакерськими угрупованнями, що на 26% менше, ніж у другому кварталі поточного року.

До найактивніших проросійських хакерських угруповань, які атакували інформаційні ресурси України, входять "Народная СyberArmy", BLUENET, NoName057(16), PHOENIX і Lira.

"Кількість кібератак, які були здійснені ними за цей період, становить 9% від загальної кількості зафіксованих атак, організованих аналогічними угрупованнями. Більшість із них були націлені на фінансовий, урядовий, телекомунікаційний, освітній сектори, а також громадські організації", - наголошується у звіті.