Юсов: Зараз ми констатуємо продовження співпраці КНДР і росії

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у вівторок, 24 жовтня.

«Це питання категорії оцінок, але зараз ми констатуємо продовження цієї взаємодії (співпраці КНДР і росії, – Ред.)», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі повідомили, що США володіє інформацією про передання з КНДР до росії понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.

Вашингтон вважає, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прагне отримати сучасні російські військові технології в обмін на боєприпаси для посилення ядерної програми Північної Кореї.

Згодом розслідувачі з з центру Досьє Михайла Ходорковського повідомили, що Пхеньян міг передати москві не лише боєприпаси, а й ракети.