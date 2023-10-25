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Юсов: Зараз ми констатуємо продовження співпраці КНДР і росії

25.10.2023 / 18:30
Представник Головного управління розвідки Міноборони України назвав передання зброї з Північної Кореї до росії “співпрацею, що триває”.

Про це він сказав в ефірі телемарафону Єдині новини у вівторок, 24 жовтня.

«Це питання категорії оцінок, але зараз ми констатуємо продовження цієї взаємодії (співпраці КНДР і росії, – Ред.)», – зазначив Юсов.

Нагадаємо, нещодавно у Білому домі повідомили, що США володіє інформацією про передання з КНДР до росії понад 1 тис. контейнерів із військовою технікою та боєприпасами для війни проти України.

Вашингтон вважає, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин прагне отримати сучасні російські військові технології в обмін на боєприпаси для посилення ядерної програми Північної Кореї.

Згодом розслідувачі з з центру Досьє Михайла Ходорковського повідомили, що Пхеньян міг передати москві не лише боєприпаси, а й ракети.

Юсов
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