В ОП відреагували на заяву Маска про відновлення нормальних відносин з росією

Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк сказав, що Маск правий, коли говорить про те, що російська агресія в Україні носить загальнолюдський, цивілізаційний характер у своїй руйнівності, однак, він робить принципову помилку у своїх подальших міркуваннях.

Про це радник голови Офіса президента написав у Telegram.

"Маск вважає, що "здача України" під ніж обов'язкового масштабного російського геноциду приведе нас до кінця війни та "вічного миру". Це катастрофічна помилка", - вважає Подоляк.

Він упевнений, що "відмова від підтримки України точно не припинить війну, але неминуче призведе до різкого примноження конфліктів у всьому світі, кінця епохи міжнародного права, краху міжнародної економіки і тріумфу сил зла".

"Правил більше не буде. Передбачуваність і договороздатність остаточно помруть. Апетити агресорів будуть рости, терористичні угруповання будуть отримувати все більше інвестицій у рамках осі зла. Все це закінчиться Великою війною на різних континентах, у якій, ймовірно, вже доведеться брати участь і громадянам Америки", - додав Подоляк.

За його словами, на кожному з нас сьогодні лежить відповідальність за те, яким буде завтра світ.

"Відповідальність полягає у тому, який сигнал ми транслюємо сьогодні. Будь-які сумніви стають живильним середовищем для агресорів, хвилюючи їх свідомості думками про слабкість західного світу. Відлуння цих сумнівів ми бачили в Ізраїлі. Не дайте сумнівам вбити надію", - підкреслив Подоляк.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск заявив, що військові конфлікти на Близькому Сході та в Україні можуть перерости у Третю світову війну.

На його думку, Сполученим Штатам Америки варто налагодити відносини з рф і схиляти Україну до припинення вогню. Про це він сказав під час онлайн-дискусії на платформі X, пише The Wall Street Journal.

Він вважає, що "на карту може бути поставлена сама цивілізація", тож пріоритетом політики США має бути "уникнення Третьої світової війни" і недопущення ситуації, коли "регіональний конфлікт швидко переростає в глобальний".

При цьому війну в Україні Маск вважає "безнадійною ситуацією". Він закликав США знайти шлях до миру в Україні і "відновити нормальні відносини з росією".