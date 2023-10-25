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Корнійчук: Ізраїль покинули 3,5 тисячі українців

25.10.2023 / 15:23
Ізраїль покинули 3,5 тисячі українців і лише близько 520 з яких вилетіли з країни евакуаційними рейсами.

Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук на брифінгу у вівторок, 24 жовтня.

"За даними МВС, Ізраїль покинуло з початку масштабного терористичного акту 3,5 тисячі громадян України. Це ті люди, які мають виключно українські паспорти, без подвійного громадянства. З них близько 520 скористалися допомогою посольства і вилетіли евакуаційними рейсами", – зазначив дипломат.

Корнійчук оцінив ситуацію в Ізраїлі як стабільно складною.

"Ті громадяни, які звернулися до посольства з проханням про евакуацію, фактично всі виїхали чи за допомогою посольства, чи самотужки", – додав він.

Нагадаємо, за останніми даними під час військових дій між армією Ізраїля і терористичним угрупуванням ХАМАС загинули 22 громадянина України.

Ізраїль, Корнійчук
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