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ЦНС: На ТОТ росіяни не гребують навіть мінуванням місць громадського користування

25.10.2023 / 11:14
росіяни почали заміновувати місця відпочинку українців, які лишилися на окупованих територіях (ТОТ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У прибережних населених пунктах на окупованих територіях росіяни активно мінують берегову лінію. При цьому росіяни не гребують навіть мінуванням місць громадського користування.

Зокрема на фото, яке було зроблено на дитячому пляжі одного з тимчасово окупованих українських міст, видно небезпечну протипіхотну осколкову міну МОН-50.

Як розповідають місцеві, тенденція збільшення кількості мінно-вибухових загородження спостерігається вздовж всього побережжя.

ЦНС, мінування
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