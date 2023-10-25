ЦНС: На ТОТ росіяни не гребують навіть мінуванням місць громадського користування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У прибережних населених пунктах на окупованих територіях росіяни активно мінують берегову лінію. При цьому росіяни не гребують навіть мінуванням місць громадського користування.

Зокрема на фото, яке було зроблено на дитячому пляжі одного з тимчасово окупованих українських міст, видно небезпечну протипіхотну осколкову міну МОН-50.

Як розповідають місцеві, тенденція збільшення кількості мінно-вибухових загородження спостерігається вздовж всього побережжя.