Галущенко: На сьогодні Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час Шостого Німецько-українського економічного форуму в Берліні, передає кореспондент Укрінформу.

"На сьогодні Німеччина є найбільшим донором Фонду підтримки енергетики України. Понад 100 млн євро вона внесла у цей фонд", - сказав Галущенко.

Крім того, Німеччина постачає обладнання для відновлення енергосистеми.

Галущенко також поінформував учасників форуму про законодавчі зміни в енергетичній сфері: закон про запобігання маніпуляціям на оптовому енергоринку, сертифікацію оператора українських газосховищ за європейськими правилами тощо.

"Я впевнений, що Україна має величезний потенціал. Ми говоримо і про нові технології - водень, "зелену" металургію, але Україна має потенціал стати енергетичним хабом", - наголосив міністр.

Він закликав європейський бізнес інвестувати в українську енергетику.