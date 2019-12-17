Избрали нового главу НАПК

Об этом свидетельствует трансляция Кабинета министров

Прямая речь бывшего эксперта Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильмана Хоппе: "После интенсивных обсуждений, я думаю, что мы можем открыть результаты нашего решения и назвать имя кандидата, которого поддерживает комиссия. Это кандидат Новиков.

Комиссия оценила его как кандидата, который лучше всего соответствует критериям прописанным в законе о предотвращении коррупции.

Господин Новиков имеет надлежащий опыт. Его стратегическое видение, результаты тестирования, ответы во время собеседования и остальные документы смогли убедить комиссию, что он лучший кандидат, который сможет проводить необходимые реформы для того, чтобы восстановить доверие и прозрачность в работе НАПК".

Новиков - прокурор Департамента надзора за соблюдением законов. Он с 2007 года работает в органах прокуратуры. По словам Хоппе, Новиков получил один из самых высоких баллов во время тестирования.

В 2015 году он был претендентом на пост главы/первого заместителя главы САП. Тогда комиссия предлагала назначить Новикова как одного из трех кандидатов заместителем Назара Холодницкого.

Кандидатуру Новикова поддержали все 6 членов конкурсной комиссии.

Напомним: 14 декабря конкурсная комиссия завершила проведение собеседований с 8 кандидатами. Кандидаты - председатель правления ОО "Харьковский антикоррупционный центр" Дмитрий Булах; директор Харьковского теруправления НАБУ Юрий Кравченко; прокурор Департамента надзора за соблюдением законов Александр Новиков; руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук; антикоррупционный эксперт Программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID/ENGAGE) Иван Пресняков; профессор кафедры уголовного и уголовного-процессуального права НаУКМА Николай Хавронюк; руководитель Третьего отдела детективов НАБУ Александр Цывинский и замруководителя Управления внутреннего контроля НАБУ Николай Юпатин.

В начале октября Верховная Рада приняла закон, который меняет форму управления Национальным агентством по предупреждению коррупции.

25 ноября Комиссия по отбору главы НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса.

По результатам экспертной оценки ТІ Ukraine, к почти 45% из перечня претендентов есть вопросы относительно е-декларирования, у каждого четвертого зафиксированы факты возможного неэтичного поведения, а 9 кандидатур так или иначе были связаны с политикумом.

В список кандидатов на главу НАПК не попали экс-член НАПК Александр Скопич, Анна Соломатина, несколько представителей НАБУ, ГБР и ГПУ и ряд адвокатов.

НАПК до марта 2018 г. возглавляла Наталья Корчак, в должности ее сменил Александр Мангул.

20 октября 2019 г. Кабмин временно возложил исполнение обязанностей председателя НАПК на Наталью Новак.

28 октября детективы НАБУ сообщили Корчак о подозрении в недекларировании состояния на более чем 0,5 млн гривен.

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