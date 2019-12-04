«Столару все равно, кому заносить деньги», - юрист прокомментировала ситуацию на строительном рынке

Строительный рынок в Украине тотально коррумпирован. При этом всевозможные «смотрящие», одиозные застройщики и власть действуют в тесной связке. Об этом заявила адвокат Татьяна Монтян, комментируя положение дел в строительной области.

«На рынке творится полный беспредел. Только те, кто при власти, могут получать разрешения на строительство. Остальные никаких разрешений даже не пытаются получить, а вынуждены «договариваются». Поэтому и строят как хотят. Получается, естественно, тоже, как получается. У нас есть такой товарищ Вайцеховский, который срывается в России, это вообще сказочный персонаж. Он умудрился понастраивать дома на канализационном городском коллекторе, и эти дома там сейчас стоят, и город как-то пытается с этой проблемой справиться, а что будет дальше - непонятно.

К тому же он построил целую кучу домов без теплопунктов, то есть батареи повесил, а теплопункта в доме нет. Люди начали зимой волноваться, как же ж так, что же делать, нам же холодно. Выяснилось, что в домах теплопунктов нет, а батареи просто висят как обманки. Вот примерно так у нас всё со строительством и происходит», - рассказала она.

По мнению юриста, коррупционная составляющая в разрешительной сфере существенно влияет на цену квадратных метров для конечного покупателя.

«Насколько мне говорили застройщики, где-то под 100 долларов за квадратный метр стоит вся эта коррупция. Сколько переплачивают покупатели, зависит от типа дома. Там, где дома подороже, повыше качеством, естественно, коррупционная составляющая в процентном отношении влияет меньше, а там где дома подешевле – больше», - рассказала она.

Украинский строительный рынок много лет страдает от коррупции и коррупционеров. Судя по ряду публикаций в СМИ, существует целый институт «смотрящих», без которых невозможно ничего построить или ввести в эксплуатацию. Верхушкой коррупционной пирамиды СМИ называют братьев Юрия и Алексея Горовых о которых было известно еще во времена Януковича и Азарова. Даже бывший генпрокурор Юрий Луценко во время совещания по вопросам реформирования сферы градостроения прямым текстом называл их имена как «решал». По мнению юриста, государство годами ничего не может поделать с существованием подобных людей по той причине, что высшие чиновники сами замешаны в данных схемах.

«Каждый, кто приходит к власти, начинает на этом наживаться. Зачем им резать курицу, которая лично им несет золотые яйца? Они ведь не приходят во власть для того, чтобы что-то сделать для народа. Они приходят во власть, чтобы заработать денег «себе любимым». А как это лучше всего сделать – «отжать» ресурс у бывших и прибрать его к рукам самим. Чем они, собственно говоря, все вдохновенно и занимаются», - убеждена она.

Юрист также считает, что такие люди как скандальный застройщик Вадим Столар продолжат и дальше получать искусственные преференции на рынке, даже в том случае, если власть в Киеве поменяется.

«Естественно, пока Столар дружит с Виталием Кличко, он и дальше будет получать все разрешения «по блату». Но когда Кличко утратит контроль, то Столар быстро найдет себе других покровителей, и будет делиться уже с ними. Ничего глобально с ним не произойдет. Какая ему разница, кому заносить деньги?», - убеждена адвокат.

Исправить ситуацию на строительном рынке, по мнению Монтян, можно только в случае, если на это будет политическая воля.

«Для этого нужна государственная воля. Для этого нужно желание тех, кто при власти. Но у них такого желания не может быть в принципе, потому что они приходят во власть для того, чтобы наживаться на согражданах. Технически же это сделать совершенно не сложно, это удалось даже грузинам без каких-либо проблем», - убеждена Татьяна Монтян.