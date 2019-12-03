Разумков анонсировал окончание реформы децентрализации в Украине

По его словам, на сегодняшний день с'появилась практическая возможность довести реформу до конца.

"Только совместно мы сможем качественно и быстро провести изменения, которые дадут новый старт для развития ваших регионов, и построить действительно новую систему. Об этом уже много говорится, и сегодня у нас с'появилась практическая возможность довести реформу до конца", - отметил Разумков.

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