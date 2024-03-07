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Кислиця: росія продовжує спроби блокування морського коридору в Чорному морі

09.03.2024 / 16:20
Постпред України в ООН Сергій Кислиця заявив, що росія продовжує спроби блокування морського коридору, але Україні вдалося його відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Спроби росії шантажувати міжнародну спільноту виходом з ініціативи провалилися. Однак Україна, попри війну, запустила морський коридор і продовжує посилювати його ефективність", - сказав Кислиця.

Постпред надав дані експорту. Так, з портів "Одеса", "Південний" та "Чорноморськ" було вивезено майже 30 млн тонн вантажів до 42 країн світу.

"В лютому вдалося експортувати понад 8 млн тонн вантажів. З портів 80% відвантажень становить аграрна продукція. Фактично експорт з українських чорноморських портів досяг рівня, який можна порівняти з тим, що був до повномасштабного вторгнення", - заявив постпред ООН.

За словами Кислиці, кораблі російського Чорноморського флоту більше не наважуються з'являтися в північно-західній частині Чорного моря. Бо його чисельність зменшується.

"Все, що залишається росії, - це запускати ракети, намагаючись залякати Україну та наших торговельних партнерів", сказав Кислиця.

В кінці постпред наголосив на зміцненні протиповітряної оборони українських портів.

Кислиця
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