Лідери США і Британії підтвердили непохитну підтримку України

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Білим домом за результатами зустрічі Джо Байдена і Кіра Стармера, передає Укрінформ.

«Лідери глибоко обговорили низку питань зовнішньої політики, які становлять взаємний інтерес. Вони підтвердили непохитну підтримку України, яка продовжує захищатися від агресії рф»,- зазначається в повідомленні.

Сторони висловили глибоку стурбованість у зв’язку з передачею Іраном і Північною Кореєю в летальної зброї до росії, а також підтримкою КНР оборонно-промислової бази рф.

Крім того, лідери двох держав підтвердили тверду відданість безпеці Ізраїлю, термінову необхідність ухвалення угоди про припинення вогню, звільнення заручників та збільшення допомоги жителям Гази. Вони підкреслили, що Ізраїлю необхідно зробити більше для захисту цивільних осіб та розв’язання жахливої гуманітарної ситуації в палестинському секторі.

Байден і Стармер також засудили підтримувані Іраном напади хуситів на комерційні судна в Червоному морі.

На зустрічі обговорили й інші питання, пов’язані зі співпрацею у сфері чистої енергії та передових технологій, альянсу AUKUS, а також можливості поглиблення двосторонніх економічних зв’язків.