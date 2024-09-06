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МО Німеччини: Міжнародне право дозволяє використання Україною далекобійної зброї проти цілей у росії

14.09.2024 / 10:10
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що можливий дозвіл партнерів по НАТО на використання Україною далекобійної зброї проти цілей у росії відповідає нормам міжнародного права, передає DW.

«Міжнародне право це дозволяє», - сказав Пісторіус.

Він також зазначив, що США і Великобританія мають право самостійно ухвалювати рішення щодо зброї, яку поставляють Україні.

Пісторіус
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