Войти | Зарегистрироваться
00:10

воскресенье,
15 сентября
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

лукашенко начебто виступає за збереження добрих відносин з Вірменією

13.09.2024 / 15:23
Нинішня влада білорусі начебто виступає за збереження добрих відносин з Вірменією.

Про це сказав формальний лідер білорусі олександр лукашенко на зустрічі з представниками національних меншин, що проживають у країні.

"Непогано було б, якби у нас, як і раніше, при всіх недоліках і нюансах будувалися добрі відносини з Вірменією. Повірте, нашої провини в цьому абсолютно немає. Ми всіляко намагалися допомагати вірменам, ми співпрацювали як із найближчими людьми, допомагали всіляко. Але ось, бачите, захотілося на Захід, в ЄС", – заявив лукашенко.

Він вважає, що із Заходом не можна працювати, бо там начебто постійно змінюється політика: "Який Захід? Ми не проти співпраці із Заходом, американцями, але ж ви бачите їхню політику... Завтра нове керівництво прийде в Америці до влади, навіть старе-нове (Камала Харріс і так далі), – ви побачите, зовсім інша буде політика... І я постійно вашому керівництву про це говорив".

лукашенко наголосив, що представники вірменської діаспори у білорусі для нього "вже не вірмени – ви для мене білоруси".

"Вірмени дуже розумні люди. Найближчим часом вони розберуться, де їхнє щастя", – запевнив білоруський диктатор.

лукашенко, Вірменія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
14 сентября
13 сентября
12 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.