лукашенко начебто виступає за збереження добрих відносин з Вірменією

Про це сказав формальний лідер білорусі олександр лукашенко на зустрічі з представниками національних меншин, що проживають у країні.

"Непогано було б, якби у нас, як і раніше, при всіх недоліках і нюансах будувалися добрі відносини з Вірменією. Повірте, нашої провини в цьому абсолютно немає. Ми всіляко намагалися допомагати вірменам, ми співпрацювали як із найближчими людьми, допомагали всіляко. Але ось, бачите, захотілося на Захід, в ЄС", – заявив лукашенко.

Він вважає, що із Заходом не можна працювати, бо там начебто постійно змінюється політика: "Який Захід? Ми не проти співпраці із Заходом, американцями, але ж ви бачите їхню політику... Завтра нове керівництво прийде в Америці до влади, навіть старе-нове (Камала Харріс і так далі), – ви побачите, зовсім інша буде політика... І я постійно вашому керівництву про це говорив".

лукашенко наголосив, що представники вірменської діаспори у білорусі для нього "вже не вірмени – ви для мене білоруси".

"Вірмени дуже розумні люди. Найближчим часом вони розберуться, де їхнє щастя", – запевнив білоруський диктатор.