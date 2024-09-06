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13:15
Лідери США і Британії підтвердили непохитну підтримку України
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МО Німеччини: Міжнародне право дозволяє використання Україною далекобійної зброї проти цілей у росії
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15:23
лукашенко начебто виступає за збереження добрих відносин з Вірменією
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14:21
Блінкен: США захищатимуть кожен дюйм польської землі
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Politico: Очікується, що Столтенберг обійме посаду голови Мюнхенської безпекової конференції
- 13:15
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16:25
ФРТУ: Ми категорично не підтримуємо підвищення вантажних залізничних тарифів
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Нардеп розповів, як можна стимулювати будівництво зелених електростанцій
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18:30
Шмигаль: Нині ЗСУ потребують більшого фінансування, оскільки триває мобілізація та дозаповнення вакансій у війську
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СМПУ: Імпорт молочних продуктів в Україну перевищив експорт
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Сибіга: Наша оборонна промисловість може виробляти значно більше за додаткових інвестицій
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ТОП-5 бюджетных межкомнатных дверей не в ущерб качеству: обзор доступных дверей в ассортименте магазина «Альберо»10.09.2024 / 12:24
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