Блінкен: США захищатимуть кожен дюйм польської землі

На цьому він акцентував під час зустрічі із очільником польського Міністерства закордонних справ Радославом Сікорським, його слова цитує tvn24, передає "Європейська правда".

Журналісти спитали у Блінкена, чи запитувала польська влада у США про можливість збивати російські об'єкти, що летіли з росії.

На це він зазначив, що коли йдеться про порушення повітряного простору, то "ми стоїмо на боці Польщі, яка має право на самооборону".

Білнкен нагадав про "залізне зобов'язання за 5 статтею Північноатлантичного договору".

"Президент Байден під час візиту до Польщі сказав, що США захищатимуть кожен дюйм польської землі", – акцентував держсекретар.

Своєю чергою Сікорський заявив, що питання про порушення російськими ракетами території НАТО "нікуди не зникне", і дуже часто мова йде про об'єкти, над якими москва втрачає контроль.

"Нещодавно у нас були інциденти в Латвії та Румунії, також ми чуємо, що білоруси збивають безпілотники перед тим, як вони пролетять над нашою територією", – додав польський міністр.