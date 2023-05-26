Стефанішина: Без України не існує архітектури безпеки Європи

Про це вона сказал під час дебатів Конгресу Альянсу лібералів та демократів за Європу (АЛДЄ) “Зміцнення безпеки Європи у воєнний час”, що відбулися у Стокгольмі, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

“Головний урок, який ми винесли за рік цієї війни, – це навчання на практиці. Тільки завдяки власним діям ми змогли засвоїти нові уроки: як залишатися стійкими, впевненими та як відстоювати наші цінності. Я особливо пишаюся діями, які були зроблені колективно демократичним світом і індивідуально - кожною державою Європи і по той бік Атлантики, і тими рішеннями, які були ухвалені на підтримку України. Всі ці дії і рішення – це історії успіху”, - заявила віцепрем’єр-міністр.

Одним з найважливіших рішень, за її словами, стало надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Урядовець зауважила, що 23 червня минулого року всі члени ЄС продемонстрували єдність та непохитність, а Україна отримала перспективу майбутнього – мирного, у складі європейської сім'ї.

“Ми повинні відштовхуватися від цих уроків. Ми ще далекі від стратегічного бачення майбутньої архітектури безпеки. Але ми дуже близькі до того, щоб почати її формувати, і я думаю, що настав час для прийняття деяких рішень. Мова про багаторічну стратегічну невизначеність щодо євроатлантичних прагнень України – одне з рішень, яким роками спекулювала російська федерація. Через прийняття нарешті політичних рішень щодо залучення України до сім'ї європейської та євроатлантичної оборонної архітектури ми повинні, нарешті, визнати очевидне: без України не існує архітектури безпеки Європи”, – заявила Стефанішина.

Основними питаннями обговорення стали також посилення оборонної підтримки України, а також реконструкція та повоєнне відновлення.

Участь у дебатах взяли також міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте.

Модератором заходу виступив віцепрезидент АЛДЄ Даніель Берг.