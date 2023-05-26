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Стефанішина: Без України не існує архітектури безпеки Європи

29.05.2023 / 10:12
Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що без України не існує архітектури безпеки Європи.

Про це вона сказал під час дебатів Конгресу Альянсу лібералів та демократів за Європу (АЛДЄ) “Зміцнення безпеки Європи у воєнний час”, що відбулися у Стокгольмі, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

“Головний урок, який ми винесли за рік цієї війни, – це навчання на практиці. Тільки завдяки власним діям ми змогли засвоїти нові уроки: як залишатися стійкими, впевненими та як відстоювати наші цінності. Я особливо пишаюся діями, які були зроблені колективно демократичним світом і індивідуально - кожною державою Європи і по той бік Атлантики, і тими рішеннями, які були ухвалені на підтримку України. Всі ці дії і рішення – це історії успіху”, - заявила віцепрем’єр-міністр.

Одним з найважливіших рішень, за її словами, стало надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Урядовець зауважила, що 23 червня минулого року всі члени ЄС продемонстрували єдність та непохитність, а Україна отримала перспективу майбутнього – мирного, у складі європейської сім'ї.

“Ми повинні відштовхуватися від цих уроків. Ми ще далекі від стратегічного бачення майбутньої архітектури безпеки. Але ми дуже близькі до того, щоб почати її формувати, і я думаю, що настав час для прийняття деяких рішень. Мова про багаторічну стратегічну невизначеність щодо євроатлантичних прагнень України – одне з рішень, яким роками спекулювала російська федерація. Через прийняття нарешті політичних рішень щодо залучення України до сім'ї європейської та євроатлантичної оборонної архітектури ми повинні, нарешті, визнати очевидне: без України не існує архітектури безпеки Європи”, – заявила Стефанішина.

Основними питаннями обговорення стали також посилення оборонної підтримки України, а також реконструкція та повоєнне відновлення.

Участь у дебатах взяли також міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, голова Комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн, міністр економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте.

Модератором заходу виступив віцепрезидент АЛДЄ Даніель Берг.

Стефанішина
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