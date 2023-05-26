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У Мінреінтеграції розповіли, як дистанційно відмовитися від соціальної допомоги

29.05.2023 / 11:15
Українці, які тимчасово перебувають за кордоном, не можуть отримувати соціальні виплати в країні перебування, поки не відмовляться від соціальної допомоги, що призначається в Україні. Це можна зробити дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Щоб відмовитись від соціальної допомоги онлайн, достатньо написати заяву в довільній формі із зазначенням обов’язкових реквізитів.

А саме:

  • назва органу соціального захисту населення, в якому громадянин перебуває на обліку;
  • прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) отримувача допомоги;
  • адреса зареєстрованого/задекларованого місця проживання/перебування;
  • контактний номер мобільного телефону;
  • адреса електронної пошти (за наявності);
  • вид отримуваної допомоги (наприклад, допомога при народженні дитини, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю тощо).

Як зазначають спеціалісти, заяву необхідно надіслати електронною поштою або засобами поштового зв’язку на адресу відповідального органу соціального захисту населення в Україні.

Контакти таких органів розміщено на сайтах районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад.

"За бажанням громадянина орган соціального захисту, до якого надійшло звернення, може надіслати скан-копію довідки про неотримання допомоги", - уточнюють в Мінреінтеграції.

Як відмовитись від субсидій та пільг наоплату комуналки?

Механізм, як говорять спеціалісти, є аналогічним. Таким чином можна відмовитись і від:

  • житлових субсидій;
  • пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
  • придбання твердого та рідкого пічного побутового палива;
  • скрапленого газу.

Нагадаємо, ПФУ спрямував на субсидії та пільги за березень 5,4 млрд гривень. Це менше, ніж розмір за лютий (5,7 млрд гривень).

Зазначимо, що Пенсійний фонд, який займається виплатою та нарахуванням власне пенсій, з минулого року також виконує функції щодо призначення та виплати субсидій.

Мінреінтеграції, соціальна допомога
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