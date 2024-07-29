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Укренерго: У найближчі три місяці буде більше днів без відключення світла

31.07.2024 / 09:10
30 липня є першим днем місяця, коли не було відключень електроенергії, і за умови відсутності ворожих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури таких днів у найближчі три місяці стане більше.

"За умов відсутності масованих атак упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години", - повідомило НЕК "Укренерго" у вівторок.

Причина поліпшення ситуації - в системі стало більше енергії завдяки виходу з ремонту двох блоків на атомних станціях, а споживання знизилося через похолодання.

"Найкраща ситуація в українській енергосистемі зараз у денні години – з 11:00 до 15:00. Це час, коли на додачу до інших потужностей ефективно працюють сонячні електростанції", - поінформував системний оператор.

Водночас ранкові та вечірні години доби потребують більших потужностей для покриття споживання в країні, тож ощадливе споживання в ці години доби дасть змогу збалансувати енергосистему та обійтися без запровадження графіків.

"Тому, за можливості, перенесіть користування потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами на період з 11:00 до 15:00 години щодня. У ці години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній – іще не настав", - звернулися в НЕК до споживачів.

Перенесення максимального споживання на денні години дасть змогу знизити навантаження на енергосистему й максимально подовжить період без застосування вимушених відключень.

Водночас в "Укренерго" попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

"Це залежить від наслідків подальших російських атак, а також від погодних умов, які впливають на рівень споживання електроенергії в країні", - зазначив системний оператор.

Укренерго
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