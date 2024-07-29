Проти України росіяни почали використовувати північнокорейський ракетний комплекс, - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

Bulsae-4 здатний уражати ціль за межами прямої видимості, тобто, на відстані більше 10 кілометрів. Точних даних про характеристики зброї КНДР немає, втім, дальність ураження, згідно з окремими джерелами, знаходиться в межах 10-25 кілометрів, що дозволяє атакувати з безпечної відстані.

Пускова установка складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами.

Керована ракета обладнана великими стабілізаторами та режимом атаки на ціль згори. Для її наведення на ракеті використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.

"Завдяки цьому оператор комплексу здійснює ручне керування по відео. Під час польоту ракети він бачить усі складки рельєфу місцевості, всі об’єкти та може обійти перешкоди і уразити ціль за межами прямої видимості або навіть за укриттям", - пише "Мілітарний".

Постійний відеоконтакт дозволяє оператору комплексу змінити ціль для ракети на більш пріоритетну.

Спікер оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев розповів у коментарі "Суспільне", що інформацію про застосування російськими окупантами ракетних комплексів Bulsae-4 він підтвердити не може.

"Зараз ми не фіксуємо ні прибуття цієї техніки, ні фактів її застосування", - наголосив він.