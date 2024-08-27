Defence Express: За для відволікання ППО, шахеди можуть літати від 6,5 до 12,5 годин

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

З огляду на кількість ворожих цілей у повітряному просторі України, можна зробити висновки, що завданням безпілотників було відволікання систем ППО.

Зокрема, за даними Сил оборони, крейсерська швидкість Shahed-136 становить 180 км/год, а дальність польоту - 1500 кілометрів. З цього слідує, що дрон може перебувати у повітрі близько 8,5 годин.

Однак деякі західні джерела оцінюють дальність льоту "Шахедів" у 2500 кілометрів, що збільшує час польоту до 14 годин. Враховуючи відстань до контрольованого повітряного простору України (300 км при запуску з мису Чауда в окупованому Криму або 200 км з Приморсько-Ахтарська), дрон може маневрувати для відволікання ППО від 6,5 до 12,5 годин.

Водночас, росія може застосовувати для відволікання української ППО дрони типу "Гербера". Ці дрони взагалі не несуть бойової частини та призначені для виконання ролі хибної цілі. Дальність та час у повітрі цих БПЛА наразі невідомий.