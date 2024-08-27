Зеленський: Усі громадяни, які мають звання Герой України отримуватимуть від держави житло

Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Особам, яким присвоєно звання Герой України із врученням ордена "Золота Зірка", можуть надавати одноразову адресну допомогу у вигляді житлового приміщення для постійного проживання незалежно від перебування таких осіб на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов", - йдеться в Указі №596/2024.

Окрім того, згідно з документом, якщо звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїли посмертно чи в разі смерті особи з таким званням, одноразову адресну допомогу у вигляді житлового приміщення для постійного проживання можуть надати її членам родини незалежно від перебування їх на обліку громадян, котрі потребують поліпшення житлових умов.

В Офісі президента наголошують, що така допомога надається у межах норм забезпечення житлом за рахунок Міністерства оборони, МВС, розвідувальних органів, Управління державної охорони та Служби безпеки України, де громадяни проходять або проходили службу. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

«Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування (тобто від 26 серпня, 2024 року - ред.)», - йдеться в документі.