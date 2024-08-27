Федоров: У вересні у нас стартує вже публічна бета "Мрії"

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"У вересні у нас стартує вже публічна бета "Мрії". Ми рік працювали над цим проєктом, торік презентували його як певну візію. Цього року до нього буде залучено багато шкіл і дітей. У нас буде окрема презентація з президентом у вересні", - заявив очільник Мінцифри на освітній конференції в понеділок у Києві.

Він зауважив, що проєкт достойно себе показав, і вже було розроблено екосистему продуктів.

Крім того, за словами Федорова, "Мрія" здатна допомогти в режимі реального часу розуміти, як працюють ті чи інші стандарти і програми, та ухвалювати швидкі зміни.

Нагадаємо, ще у лютому Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року.