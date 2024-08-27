Войти | Зарегистрироваться
01:41

среда,
28 августа
Онлайн
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
Країна
ОГП: Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбили в Україні 564 дитини
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Федоров: У вересні у нас стартує вже публічна бета "Мрії"

27.08.2024 / 16:25
Публічна бета мобільного освітнього застосунку "Мрія", де використовуватимуть ШІ, буде запущена у вересні 2024 року.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає "Інтерфакс-Україна".

"У вересні у нас стартує вже публічна бета "Мрії". Ми рік працювали над цим проєктом, торік презентували його як певну візію. Цього року до нього буде залучено багато шкіл і дітей. У нас буде окрема презентація з президентом у вересні", - заявив очільник Мінцифри на освітній конференції в понеділок у Києві.

Він зауважив, що проєкт достойно себе показав, і вже було розроблено екосистему продуктів.

Крім того, за словами Федорова, "Мрія" здатна допомогти в режимі реального часу розуміти, як працюють ті чи інші стандарти і програми, та ухвалювати швидкі зміни.

Нагадаємо, ще у лютому Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року.

Федоров, Мрія
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 августа
26 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.