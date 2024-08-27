Зеленський: Присутність наших сил у Курській області – це спосіб компенсувати дефіцит далекобійності

Він повідомив, що Україна готує відповідь росії на цей удар.

Президент зазначив, що росія запустила понад 120 ракет різних типів і понад 100 дронів Shahed із Курської, Бєлгородської, інших прикордонних областей росії, також акваторії Чорного моря, та тимчасово окупованого Криму.

За його словами, кожен такий удар знову повертає до необхідності дати ЗСУ достатньо далекобійної зброї, яка може знищувати терористів саме там, звідки вони завдають ударів.

«Це оптимальна антитерористична тактика, на яку має право і яку точно застосував би для свого захисту кожен з наших партнерів, від яких ми очікуємо рішень – очікуємо далекобійності», – сказав глава держави.

Він наголосив, що фізична присутність наших сил у Курській області, наші активні дії зі знищення російської загрози на її ж території – це серед іншого спосіб компенсувати дефіцит далекобійності.

Окрім цього, президент розповів, що почав цей день з окремої тривалої розмови з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

«І щодо відбиття цього ракетного удару – детально, і щодо нашої відповіді Росії – ми готуємо, і щодо застосування F-16, і щодо операції в Курській області – продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. За цю добу є більше нашого контролю, є й чергове поповнення обмінного фонду», – сказав президент.