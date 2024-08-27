Повітряні сили: 26 серпня Україну було атаковано 127 ракетами і 109 БПЛА

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у Телеграм-каналі Повітряних Сил України.

«Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

1 крилату ракету Х-22;

99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;

99 ударних БпЛА «Shahed-131/136», - йдеться у повідомленні.

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Республікою Білорусь.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Російський комбінований удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичний сектор держави. Використовувалися ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 127 ракет та 109 ударних БпЛА: