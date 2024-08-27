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Повітряні сили: 26 серпня Україну було атаковано 127 ракетами і 109 БПЛА

27.08.2024 / 10:12
Під час наймасованішої російської атаки 26 серпня Повітряні Сили збили 102 російських ракет і 99 дронів із запущених 127 ракет і 109 БПЛА.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена у Телеграм-каналі Повітряних Сил України.

«Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
  • 1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • 1 крилату ракету Х-22;
  • 99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 99 ударних БпЛА «Shahed-131/136», - йдеться у повідомленні.

Крім того, кілька одиниць БпЛА локаційно втрачені на території України, ще два – перетнули державний кордон з Республікою Білорусь.

До відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Російський комбінований удар був спрямований на об’єкти критичної інфраструктури України, зокрема по паливно-енергетичний сектор держави. Використовувалися ракети різних типів повітряного, наземного та морського базування.

Усього радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 127 ракет та 109 ударних БпЛА:

  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – РФ.;
  • 6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей – рф. та з Криму;
  • 77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
  • 28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
  • 3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – рф.;
  • 10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
  • 109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим.
Зеленський
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