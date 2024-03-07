Ігнат: Ліквідація "Шахедів" мобільними групами дозволяє зберігати боєприпаси для нищення російської авіації та ракет

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

"Відсоток збиття мобільними групами зараз переважає. Більшість "Шахедів" зараз знищують саме вони, і це дуже добре, тому що в нас є зенітні керовані ракети на озброєнні в Повітряних силах, якими треба стримувати та знищувати російську авіацію, крилаті ракети, балістичні ракети, якщо мова йде про Patriot. Тому саме мобільні вогневі групи витрачають свій боєкомплект, який можна поповнювати, на знищення "Шахедів", – пояснив він.

Речник зазначив, що мобільні вогневі групи нарощуються в усіх Силах оборони і вони є в усіх регіонах – від Львова і до східних рубежів. За його словами, потрібно саме мобільними вогневими групами захистити Україну від "Шахедів".

"Додаткове обладнання, яке необхідно, – це автомобілі високої прохідності, тепловізори, прибори нічного бачення, прожектори і тд. Це забезпечує держава, забезпечують і потужні фонди, волонтери. Нещодавно передали сотні таких приладів для Повітряних сил. Вони вже одразу поїхали безпосередньо на передову", – розповів Ігнат.