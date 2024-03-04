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ЦПД: росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито мобілізацію безхатченків до ТрО

05.03.2024 / 18:30
російські пропагандисти у Telegram-каналах поширюють фейкову інформацію про нібито мобілізацію безхатченків до української територіальної оборони.

Про це повідомив Центра протидії дезінформації у соціальних мережах.

«Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО на Чернігівщині нібито мобілізувало безхатченків. Також, за словами рашистів, через це підрозділи бригади нібито залишилися без відповідного забезпечення», — йдеться в повідомленні.

Центр протидії інформації назвав це черговим вкидом ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади.

Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами.

У ЦПД також нагадали, що раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про 119 ОБрТрО, зокрема щодо набору до бригади “дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях”.

ЦПД, ТрО
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