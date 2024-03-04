ЦПД: росіяни поширюють фейкову інформацію про нібито мобілізацію безхатченків до ТрО

Про це повідомив Центра протидії дезінформації у соціальних мережах.

«Ворожі Telegram-канали поширюють інформацію про те, що 119 ОБрТрО на Чернігівщині нібито мобілізувало безхатченків. Також, за словами рашистів, через це підрозділи бригади нібито залишилися без відповідного забезпечення», — йдеться в повідомленні.

Центр протидії інформації назвав це черговим вкидом ворожої пропаганди, оскільки мобілізація входить у компетенцію ТЦК та СП, а не командування бригади.

Крім цього, забезпечення особового складу в підрозділах проводиться згідно з усіма нормами.

У ЦПД також нагадали, що раніше російські пропагандисти вже поширювали фейки про 119 ОБрТрО, зокрема щодо набору до бригади “дівчат віком від 16 до 30 років, яких задіюватимуть на передових позиціях”.