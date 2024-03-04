Войти | Зарегистрироваться
03:07

среда,
06 марта
Онлайн
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Надзвичайні події

Генштаб ЗСУ: Зафіксовано 1068 фактів застосування росіянами хімічної зброї проти України

05.03.2024 / 17:27
З початку широкомасштабної війни російська федерація застосувала проти України 1068 хімічних атак.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зафіксовано 1068 фактів застосування росіянами іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) Конвенцією про хімічну зброю.

З них лише за лютий 2024 року - 250 випадків.

244 випадки застосування ВОГ (осколковий боєприпас. - Gazeta.ua), один випадок застосування газу і п'ять випадків застосування інших боєприпасів із хімічною речовиною.

Підрозділи РХБ (радіаційної, хімічної і біологічної. - Gazeta.ua) розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів і направляють їх для проведення аналізів, повідомив Генштаб.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.

ЗСУ, хімічна зброя
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 марта
4 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.