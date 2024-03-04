Генштаб ЗСУ: Зафіксовано 1068 фактів застосування росіянами хімічної зброї проти України

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зафіксовано 1068 фактів застосування росіянами іритантів сльозогінної дії, які споряджені отруйними хімічними речовинами, забороненими для ведення війни (бойових дій) Конвенцією про хімічну зброю.

З них лише за лютий 2024 року - 250 випадків.

244 випадки застосування ВОГ (осколковий боєприпас. - Gazeta.ua), один випадок застосування газу і п'ять випадків застосування інших боєприпасів із хімічною речовиною.

Підрозділи РХБ (радіаційної, хімічної і біологічної. - Gazeta.ua) розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів і направляють їх для проведення аналізів, повідомив Генштаб.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.