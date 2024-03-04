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Шмигаль: Плануємо реформу Уряду, в рамках якої кількість міністерств буде скорочена

05.03.2024 / 16:25
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що планується реформа уряду, в рамках якої кількість міністерств буде скорочена на третину.

Про це він розповів на пресконференції.

"Ведемо роботу щодо зміни формату уряду. Зокрема, скорочення кількості міністерств. Хочемо скоротити кількість міністерств на третину, скоротити кількість державних службовців. Ми вже почали це робити. І в цьому році скорочено 20 тисяч державних вакансій", - зазначив голова уряду.

Шмигаль додав, що влада працює над створенням Центру Уряду, де будуть зосереджені допоміжні адміністративні функції.

"Міністерства мають формувати політики, а Центр Уряду своєю чергою надаватиме юридичну, кадрову, бухгалтерську та іншу підтримку", - сказав прем'єр.

Під скорочення в уряді можуть потрапити Міністерство культури та інформаційної політики та Міністерство молоді та спорту, передає Hromadske з посиланням на джерело у фракції "Слуга Народу". Крім того, Мінагрополітики можуть об'єднати з Мінекономіки.

Відповідаючи на запитання, чи планується реорганізація Міністерства у справах ветеранів, Шмигаль заявив, що воно повинно існувати на період війни та якийсь час після її завершення.

"Питання існування Міністерства ветеранів потрібно обговорювати з ветеранами, це була ініціатива ветеранів - існування такого міністерства... У моєму розумінні, на період війни і завершення війни Мінветеранів має існувати. Крім символізму й пріоритетності, це важливий момент, який буде потрібен нашій країні в момент демобілізації", - сказав Шмигаль.

Разом з тим прем'єр зазначив, що є питання до ефективності такого міністерства, і наразі триває робота над цим.

Шмигаль
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