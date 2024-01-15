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росія здійснила 626 хімічні атаки проти України

16.01.2024 / 17:27
російські окупаційні війська з початку широкомасштабної війни здійснили 626 хімічних атак. Щодня фіксується до 10 випадків застосування ворогом хімречовин.

Про це розповіли Сухопутні війська Збройних сил України.

За січень цього року зафіксували 51 випадок використання росіянами боєприпасів, які споряджені отруйними хімречовинами.

Найчастіше ворог використовує гранати К-51, РГР, які скидає з безпілотників.

Також окупанти застосовують саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії. А також здійснюють артилерійські обстріли снарядами із вмістом хімічно небезпечних речовин.

14 грудня виявлено застосування ворогом нового типу газових гранат РГ-ВО з вмістом хімічної речовини CS.

36 випадків застосування небезпечних хімречовин задокументували і направили для проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження, повідомили Сухопутні війська.

ЗСУ, хімічна зброя
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