Гуменюк прокоментувала збиття російських військових літаків

Таку заяву зробила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, полковник Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

Вона зазначила, що в будь-якому випадку було зафіксовано збиття та позбавлення ворога двох одиниць військової авіації.

«Один з яких – А-50 слугував фактично очима ворога, тому що за допомогою саме цієї машини та апаратури, яка передбачала його діяльність, ворог спостерігав за нашою територією, здійснював наведення потужних ракетних ударів. І саме за допомогою А-50 викривалася максимально ситуація з майбутніми цілями. Тому будемо розраховувати на те, що такий удар буде досить чуттєвим і щонайменше відтермінує майбутні ракетні ураження території України», – пояснила Гуменюк.

Нагадаємо, увечері 14 січня росіяни втратили літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування А-50 (ДРЛВ) та літак – командний пункт Іл-22.

На момент вогневого ураження обидва ворожі об’єкти перебували над акваторією Азовського моря.