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Історик: Нам необхідно прояснити, що означатимуть жахливі наслідки перемоги росії

17.01.2024 / 09:10
Обговорення найгіршого сценарію для України у війні, яку розв'язала росія, необхідне, щоб були чітко зрозумілі наслідки для світу і його розвитку, вважає старший науковий співробітник Гуверівського інституту Стенфордського університету історик Ніл Фергюсон.

"Нам необхідно прояснити, що означатимуть жахливі наслідки перемоги росії, інакше інтерес США почне слабшати. Якщо США припинять надавати фінансові та військові зобов'язання, Західна Європа піде за ними", - сказав він на дискусії "Що, якщо Україна програє?" на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, перемогою російського президента володимира путіна буде і варіант, коли Україна збереже більшу частину своєї території 1991 року, але буде економічно нездатна вижити або процвітати. Такий сценарій, на його думку, сигналізуватиме про провал спішно сформованого у 2022 році західного альянсу, зокрема керівництва США.

"Ми не можемо дозволити Україні програти цю війну. Ми не можемо дозволити путіну заявити про перемогу, тому що фінансові, економічні та моральні втрати для нас будуть неприйнятно високими", - наголосив Фергюсон.

Він додав, що одночасно необхідно також донести до людей, що Україна, як і раніше, може перемогти у війні, якщо отримає достатньо артилерії, боєприпасів і засобів ППО.

"Підтримка України багато в чому схожа на страхову премію, яку платять США і європейські члени НАТО. Ця ціна набагато менша, ніж якби Україна зазнала поразки, а росія осміліла", - підсумував історик.

Фергюсон, історик
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