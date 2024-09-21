Історик порівняв війну рф проти України із ситуацією, коли якийсь хуліган тероризує всю школу, а решта стоять і дивляться

Про це Харарі сказав в інтерв’ю історикині та журналістці Енн Еплбаум під час 20-ї щорічної зустрічі YES у Києві, організованій Фондом Віктора Пінчука.

«Мені здається, що ця війна наразі є найважливішим конфліктом, що відбувається у світі. Можливо, це закінчення холодної війни. Тому що вона ставить під сумнів всі ці базові, засадничі цінності й норми світопорядку, світового ладу», – сказав Харарі.

Також він порівняв нинішню війну рф проти України із ситуацією у школі, коли є якийсь хуліган, що тероризує всю школу, а всі решта стоять і дивляться, чи цей хуліган зможе перемогти у протистоянні з хорошими учнями.

За словами історика, так само відбувається по всьому світі.

На його думку, якщо російському диктатору путіну дозволять перемогти, то всі ми побачимо більше “путіних” у Південній Америці, в Азії тощо.

Натомість, як зазначив Харарі, якщо ж цього хулігана зупинять і покарають, тоді стане зрозуміло, що не можна бути гопником, не можна бути цим буллером, отже всі будуть покладатися на правила.

За словами Харарі, саме в цьому й полягає ідея демократії, миру, міжнародного права і світового порядку.

Ізраїльський історик пояснив, те, що відбувається в цій війні в Україні, свідчить про повернення одного з найгірших монстрів людської історії.

«Ми думали, що ми його назавжди поховали, цей імперіалізм, та він постає знову. І в людській історії основною передумовою життя для всіх людських особин на землі було те, що в будь-який момент сусіди можуть вторгнутися на територію іншої країни, вбивати там населення, загарбувати й підкорювати собі цілі країни. Такою була ситуація у всій людській історії і, власне, в цьому полягає значення терміну імперіаліз», – пояснив Харарі.

А також зазначив, що за останні декілька поколінь це стало табу в міжнародній системі.

Він наголосив, що, попри існування конфліктів та війн, ідея щодо можливості просто захопити іншу країну знічев’я, тому що ви сильніший, – стала табу для всіх нормальних країн.

За словами історика, це табу діяло настільки ефективно, що багато країн забули взагалі, що таке імперіалізм. Вони почали говорити про культурний імперіалізм та економічний імперіалізм, але забули абсолютно про справжній сенс цього терміну. Проте нині птін повертає цей наратив.

Харарі сказав, що вторгнення рф в Україну демонструє, що кожну область, яку захоплюють російські армійці, потім анексує російська держава. За словами історика, це, власне, і є старим імперіалізмом.

«І якщо їх не зупинити в Україні, то цей імперіалізм пошириться по всьому світу», – зауважив Юваль Ной Харарі.

Ізраїльський історик вважає, основним наслідком буде те, що кожна країна в світі відчуватиме, як усі гроші спрямовуються на військову техніку та посилення армії. Йдеться про перепрофілювання бюджетів.

За його словами, країни відчуватимуть, як гроші відходять від системи охорони здоров’я чи освіти і йдуть на гармати, ракети в Європі, в Америці, в усьому світі.

Він нагадав, що останні пів століття уряди витрачали на воєнні видатки максимум 6% своїх національних бюджетів — всі країни, не лише ЄС.

Проте у ХХІ столітті держави вперше почали збільшувати військові видатки аж до 10%.

За інформацією Харарі, сьогодні у світі менше витрачається на охорону здоров’я, аніж на військові цілі.

Він пояснив, що збройна агресія рф проти України повертає нас до старого імперіалізму. За словами історика, це зовсім не те, що війна в Судані або палестинсько-ізраїльський конфлікт. Він вважає, що ці війни, навряд чи поширяться на решту світу.

«А от те, що путін робить в Україні, відкидає нас до доби імперіалізму. Мета путінської війни – знищення української держави, нації. Він це говорив кілька разів, багато разів. А ті території, які російська армія захоплює, додають до російської держави. І це порушує міжнародний лад, порушує міжнародне право. Це дуже й дуже шкодить міжнародному ладу і людям в цілому світі», – резюмував ізраїльський історик Юваль Ной Харарі.

А також додав, що найголовнішим у цій війні є те, що людей переконали, українці – це народ. І це, на його думку, власне, стало ознакою поразки путіна, ознакою того, що йому ніколи не вдасться відновити російську імперію.

«Насамперед путін здається вже копачем власної могили», – сказав Харарі.