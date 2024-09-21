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Закон про заборону на території України пов’я заних з рф церков набув чинності

24.09.2024 / 09:10
Закон "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" набув чинності.

Зокрема, закон було ухвалено 20 серпня 2024 року, і він набуває чинності через 30 днів із дня його опублікування, а саме в понеділок, 23 вересня.

Як повідомлялося, 20 серпня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою (№ 8371 "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій").

Водночас декілька положень документа набувають чинності пізніше.

Зокрема, наступного дня після публікації Кабінет Міністрів розпочинає підготовку підзаконних актів, і за дев'ять місяців набуває чинності норма законопроєкту, яка дозволяє Державній службі з питань етнополітики та свободи совісті звертатися до суду з позовом про припинення діяльності релігійної організації, якщо служба встановила зв'язок її з РПЦ (Російською православною церквою) країни-агресора.

Крім того, Кабмін протягом трьох місяців із дня оприлюднення цього закону має вжити заходів щодо повернення державного майна з користування іноземної релігійної організації, діяльність якої в Україні заборонено, та релігійних організацій, діяльність яких не допускається, а також протягом шести місяців здійснити заходи з повернення держмайна з користування юридичних осіб, власником, учасником яких є іноземна релігійна організація, діяльність якої заборонено в країні.

релігія
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