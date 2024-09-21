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Умєров анонсував реформу ТЦК та СП

24.09.2024 / 12:16
За останній рік в Україні в три рази збільшили показники мобілізації, наступний крок - реформа територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП, військкомати).

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine, розповідаючи про ключові досягнення за перший рік його роботи на посаді міністра, передають Українськi Новини.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо", - написав він.

Умєров зазначив, що Міноборони цифровізувало армію, запустили додатки для військових "Армія+", "Резерв+",  очікується запуск "Ветеран+".

У "Резерв+" майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ, у "Армія+" - 230 тис. військових вже користуються електронними послугами, від подання рапортів до цифровізації даних по здоровʼю, близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад.

ТЦК та СП, Умєров
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