Умєров анонсував реформу ТЦК та СП

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine, розповідаючи про ключові досягнення за перший рік його роботи на посаді міністра, передають Українськi Новини.

"Ми в три рази збільшили показники мобілізації. І в п’ять разів розширили можливості для тренування українських військових. Наступний крок — реформа ТЦК. Над цим також працюємо", - написав він.

Умєров зазначив, що Міноборони цифровізувало армію, запустили додатки для військових "Армія+", "Резерв+", очікується запуск "Ветеран+".

У "Резерв+" майже 3,5 млн українців отримали електронний військово-обліковий документ, у "Армія+" - 230 тис. військових вже користуються електронними послугами, від подання рапортів до цифровізації даних по здоровʼю, близько 20% з них офіцери, 15% - сержантський склад.