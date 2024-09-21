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Умєров: Наші дрони показали, що таке справжнє moscow never sleeps

24.09.2024 / 15:23
Силам оборони України за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 об'єктів на території росії.

Про це написав міністр оборони Рустем Умєров в колонці для Forbes Ukraine, опублікованій у понеділок, 23 вересня.

"Наші дрони показали, що таке справжнє moscow never sleeps (москва ніколи не спить – ред.). Сьогодні українські дрони літають на понад 1000 км, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи та аеродроми. Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога", – відзначив Умєров.

За його словами, серед уражених цілей – пункти управління, аеродроми, кораблі, системи ППО та місця дислокації військ рф.

Міністр нагадав, що Сили оборони змусили ворога перебазувати літаки на аеродроми від кордону на 250 км, а в Чорному морі – змусили російські кораблі втекти з військових баз у Криму на узбережжя Краснодарського краю.

"Не маючи повноцінного флоту, за останній рік ми знищили 10 російських надводних кораблів/катерів та один підводний човен. Завдяки бойовій системі Міноборони DELTA ми знищили російської техніки на більше ніж 15 млрд доларів", – підкреслив Умєров.

За його даними, в 2024 році Україна в декілька разів збільшила свої далекобійні спроможності. Міноборони законтрактувало дронів на понад 21 млрд грн та боєприпасів до них ще на 9 млрд грн.

"А спільно з ДССЗЗІ (Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації – ред.) ми закупили нашому війську понад мільйон дронів", – повідомив очільник оборонного відомства.

дрони, Умєров
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