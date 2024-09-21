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Зеленський: Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття

24.09.2024 / 17:27
Найближчі місяці стануть вирішальними у війні з росією, в України не так багато часу.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на нагородженні Американською академією досягнень.

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні - війні росії проти України й усіх вас, тому що це війна росії проти самої свободи, - у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат", - наголосив президент.

"Ми повинні його визначити. Ні росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - додав він.

Зеленський
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