Зеленський: Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на нагородженні Американською академією досягнень.

"У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні - війні росії проти України й усіх вас, тому що це війна росії проти самої свободи, - у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат", - наголосив президент.

"Ми повинні його визначити. Ні росія, ні їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидкими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття", - додав він.