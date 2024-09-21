Forbes: Для ударів по арсеналах у Торопці та біля Тихорецька Україна могла використати власну реактивну ракету

Однак, підтверджень цього поки нема, пише Forbes.

Видання нагадує, що за чотири дні після підриву величезного арсеналу у місті Торопець на заході росії, українські сили завдали повторного удару по цьому об'єкту. А також атакували Тихорецьк на півдні рф.

На складі у Торопці містилися значні запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських ракет і балістичних ракет великої дальності. Зокрема, російських "Іскандерів" та північнокорейських KN-23. А склад у Тихорецьку "входить до трійки найбільших баз зберігання боєприпасів і є одним із ключових у системі матеріально-технічного забезпечення російських військ".

За оцінками українського Генштабу, на момент удару там було 2 тис. тонн боєприпасів, у тому числі снаряди північнокорейського виробництва. Висока вогняна куля, що виникла в результаті удару підтверджує цю оцінку. Ці вибухи на складах викликали локальні землетруси та були видні з космосу.

Видання зазначає, що послідовні рейди на склади боєприпасів сигналізують про зміну української кампанії глибоких ударів по стратегічних цілях всередині росії.

Протягом багатьох місяців Київ просив своїх європейських та американських союзників дозволити бити по рф британськими Storm Shadow, французькими SCALP-EG і американськими ракетами, але постійно отримували відмови.

"Очевидно, що терпіння закінчилося, українці подвоїли виробництво зброї місцевої розробки - безпілотників і ракет, - якими вони можуть обстрілювати цілі всередині росії, не питаючи попередньо ні в кого дозволу. Останні атаки також свідчать про збільшення масштабів українських глибоких ударів. Попередні рейди, деякі з яких вражали цілі на відстані до 1800 км усередині росії, були вражаючими з точки зору матеріально-технічного забезпечення, але невеликими за масштабом", - пише видання.

Однак останні рейди буди набагато руйнівнішими. Це вказує на зброю, яка не літає так далеко, як українські дрони, однак має велику потужність і достатню кількість.

У Торопці очевидці заявляли, що чули реактивні двигуни над головою перед тим, як вибухнув місцевий склад боєприпасів. Це також вказує на "Паляницю", зазначає Forbes.

Видання пише, що ця ракета розроблялась більше року і нещодавно мала бойовий дебют - 24 серпня вона уразила ціль в окупованому Криму.

"Паляниця" може похвалитися турбореактивним двигуном АІ-ПБС-350, спільно розробленим PBS у Чехії та українською фірмою "Івченко-Прогрес". Цей двигун виробляє 3400 ньютонів тяги - цього достатньо, щоб доставити однотонну ракету на кілька сотень кілометрів.

Тому "Паляниця" схожа на крилату ракету "Нептун" з турбовентиляторним двигуном. Однак, остання дорожча у виробництві. А реактивна ракета хоч і менш ефективна, але й дешевша. Тому їх можна зробити набагато більше.