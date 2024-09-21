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Мінреінтеграції: Реалізація плану заходів відновлення системи освіти сприятиме забезпеченню надання якісних освітніх послуг на ДОТ

23.09.2024 / 16:25
20 вересня Кабінет міністрів ухвалив розпорядження про затвердження плану заходів з відновлення системи освіти на деокупованих територіях (ДОТ) на 2024-2027 роки.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Основні завдання цього плану включають:

  • створення умов для організації та здійснення повноцінного освітнього процесу на ДОТ;
  • підвищення компетентності педагогів щодо роботи з учнями;
  • забезпечення кожного учня якісними освітніми послугами відповідно до індивідуальних потреб та можливостей на всіх рівнях освіти;
  • активну участь громадян у проведенні заходів із відновлення якісної освіти на ДОТ.

У Мінреінтеграції додають, що реалізація цих заходів сприятиме повноцінному відновленню освітнього процесу, підвищенню кваліфікації педагогів для роботи в умовах після окупації, та забезпеченню надання якісних освітніх послуг на всіх рівнях освіти.

Проєкт було розроблено Міністерством освіти і науки, а його обговорення проводилося на засіданнях Координаційного штабу з питань деокупованих територій.

Нагадаємо, що через війну в Україні повністю зруйновано майже 400 закладів освіти, а кожна сьома школа зазнала пошкоджень. У липні 2023 року, за даними МОН, кількість пошкоджених закладів освіти перевищувала 1000, а зруйнованих – більше 300.

Мінреінтеграції
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